Главбух костанайской школы украл деньги с помощью ЭЦП директора

В Костанае за мошенничество в госзакупках осудили главного бухгалтера школы "Озат", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт областного суда.

По данным материалов дела, бухгалтер воспользовалась доверием директора школы-лицея и использовала её ЭЦП для продления договора с ТОО на поставку продуктов питания. При этом сумму договора компания занизила, передав в качестве вознаграждения бухгалтеру десять процентов от суммы сделки.

"16 марта 2022 года между поставщиком ТОО "М" в лице директора Ш. и заказчиком КГУ "Озат" в лице директора Р. был заключён договор на поставку продуктов питания на сумму 22 087 600 тенге. Поставщик обязательства по договору исполнил без нарушений в полном объёме", — говорится в сообщении суда. — "Подсудимая А., являясь главным бухгалтером и пользуясь доверием директора КГУ "Озат" Р., с помощью его ЭЦП, которая находилась у неё, 5 января 2023 года от имени последнего подписала договор с ТОО "М" на поставку продуктов питания на сумму 20 985 450 тенге сроком действия до 31 декабря 2023 года".

Ущерб, нанесённый бухгалтером, суд оценил в 1 956 600 тенге. Подсудимая вину признала.

В судебных прениях прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде штрафа в размере 300 МРП, с лишением права занимать должность бухгалтера сроком на три года. Учитывая раскаяние обвиняемой и наличие малолетних детей, а также то, что ущерб подсудимая полностью возместила, назначил ей наказание, которое просил гособвинитель.

Приговор не вступил в законную силу.

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