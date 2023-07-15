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Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима
В Темирском районе Актюбинской области в мошенничестве уличили главного специалиста акимата Аксайского сельского округа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
Оказалось, что в силу своей должности сотрудник акимата обладал правом второй подписи, а еще у него была электронно-цифровая подпись акима сельского округа.
С апреля 2020 по декабрь 2022 года он воровал бюджетные деньги с помощью ЭЦП акима, нанёс ущерб государству на 14 с лишним миллионов тенге, говорится в обвинительном акте. Из этой суммы 3 миллиона предназначались на выплату командировочных расходов и зарплат сотрудникам сельского акимата. Еще часть бюджетных миллионов он заработал на заключении незаконных договоров с товариществом и ИП. И в итоге угодил на скамью подсудимых за мошенничество.
Суд Темирского района приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии средней безопасности и обязал вернуть ворованные миллионы государству.
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