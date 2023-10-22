Глава ВОЗ поучаствовал в забеге в Астане и дал советы казахстанцам

Для участия в забеге в столичном ботаническом саду зарегистрировались 800 человек. Среди участников – глава Всемирной организаци здравоохранения Тедрос Гебрейесус, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, министр здравоохранения РК Ажар Гиният, медработники, студенты, олимпийские чемпионы по различным видам спорта и просто горожане, ведущие активный образ жизни, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава РК, забег на короткую дистанцию под девизом "Сөзден іске/ Walk the talk/ От слов к делу" организован в рамках Глобальной конференции по ПМСП, посвященной 45-летнему юбилею Алма-Атинской декларации по ПМСП, пятилетнему юбилею Декларации Астаны по ПМСП и 75-летнему юбилею ВОЗ. В акции участвовали делегации из 80 стран мира.

"Цель нашего пребывания здесь одна – цель данного марафона – от слов к делу, одна единственная – продвигать здравоохранение для всех, обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения", — сказал доктор Гебрейесус, выступая перед стартом забега в Ботаническом саду.

Глава ВОЗ порекомендовал всем казахстанцам избавляться от вредных привычек, противостоять алкоголю и табакокурению, быть физически активными.

"Больше всего люблю в этой жизни — вести разговор со студентами медицинских вузов и второе это физическая активность, вы сейчас дарите мне эти возможности, это очень вдохновляющее начало Глобальной конференции", — признался директор Европейского офиса ВОЗ доктор Ханс Клюге.

"В эти выходные в моей стране Мальте проходила всемирная конференция по медицинским технологиям. Когда я вчера летел в Астану, рядом со мной в самолёте сидела девушка из Швеции, она тоже прилетала в Мальту на мультидисциплинарную конференцию. Она работает над созданием искусственных сердец. Она сказала, что Астана это столица, у кого есть искусственные сердца. Как уже сказали доктор Тедрос и Клюге, если вы будете заниматься физической активностью, вам не понадобятся искусственные сердца, вам достаточно будет своих сердец", — такую историю рассказал глава Минздрава Мальты, обращаясь к участникам забега.

В качестве почётных гостей мероприятия были приглашены известные спорстмены, многократные обладетели олимпийских наград, в числе которых были, чемпион мира по боксу, заслуженный тренер РК Мерей Акшалов, многократный чемпион РК по тхэквондо, победитель международных турниров, бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпионата Азии, бронзовый призёр Пекинской Олимпиады, Арман Чилманов, двукратный олимпийский и четырёхкратный чемпион мира по тяжелой атлетике, неоднократный рекордсмен мира Илья Ильин, чемпионка Азиатских игр по художественной гимнастике Анна Алябьева.

Для участников оздоровительной акции были установлены медицинские палатки и желающие могли пройти экспресс-дигностику, измерить артериальное давление.

Фото: Минздрав РК