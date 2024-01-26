Глава правительства прибыл в Костанайскую область
Сегодня, 11:21
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Сегодня, 11:21Сегодня, 11:21
120Фото: gov.kz
Алихан Смаилов прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
В регионе глава правительства ознакомится с ходом реализации проекта по повышению доходов сельчан "Ауыл аманаты" и проведет встречу с креативной молодежью.
Кроме того, Алихан Смаилов посетит ряд производственных предприятий в сферах машиностроения и агропромышленного комплекса.
По итогам премьер-министр проведет совещание по актуальным вопросам развития области.
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