Глава правительства прибыл в Костанайскую область

Алихан Смаилов прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

В регионе глава правительства ознакомится с ходом реализации проекта по повышению доходов сельчан "Ауыл аманаты" и проведет встречу с креативной молодежью.

Кроме того, Алихан Смаилов посетит ряд производственных предприятий в сферах машиностроения и агропромышленного комплекса.

По итогам премьер-министр проведет совещание по актуальным вопросам развития области.