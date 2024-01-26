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Глава правительства прибыл в Костанайскую область

Сегодня, 11:21
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 11:21
Сегодня, 11:21
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Фото: gov.kz

Алихан Смаилов прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

В регионе глава правительства ознакомится с ходом реализации проекта по повышению доходов сельчан "Ауыл аманаты" и проведет встречу с креативной молодежью. 

Кроме того, Алихан Смаилов посетит ряд производственных предприятий в сферах машиностроения и агропромышленного комплекса. 

По итогам премьер-министр проведет совещание по актуальным вопросам развития области.

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