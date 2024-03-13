Глава Нацбанка отчитался президенту об итогах реализации денежно-кредитной политики в 2023 году

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Тимур Сулейменов отчитался об итогах реализации денежно-кредитной политики в 2023 году и в январе-феврале месяце этого года, а также о планах работы на предстоящий период.

Глава Нацбанка проинформировал о развитии экономической ситуации в Казахстане и мире, динамике инфляции и мерах по ее стабилизации. Также он доложил о замедлении годовой инфляции и сохраняющихся при этом проинфляционных факторах внутри экономики.

Тимур Сулейменов сообщил о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов, реализации программы "Национальный фонд – детям". Рассказал о ходе исполнения поручений Главы государства по расширению финансирования реального сектора экономики, а также о реализации проектов по развитию Национальной платежной системы и внедрению принципов открытого банкинга;

Кроме того, он представил информацию о создании антифрод-центра для защиты средств клиентов от мошенничества и использовании потенциала цифрового тенге для повышения прозрачности и эффективности государственных закупок и бюджетных расходов.



Глава государства поставил ряд задач по основным направлениям деятельности Национального банка.