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  • Глава Нацбанка доложил Токаеву о мерах по снижению инфляции
akorda.kz Сегодня, 13:02
76
Сегодня, 13:02
76
Фото: akorda.kz

Глава Нацбанка доложил Токаеву о мерах по снижению инфляции

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт об итогах реализации Нацбанком денежно-кредитной политики за январь 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Галымжан Пирматов проинформировал о ситуации в экономике Казахстана и деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах по её снижению, а также о состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность эффективной реализации денежно-кредитной политики и дальнейшего совершенствования функционирования валютного рынка.

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#Нацбанк #инфляция #Акорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:02
76
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