Глава Нацбанка доложил Токаеву о мерах по снижению инфляции

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Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт об итогах реализации Нацбанком денежно-кредитной политики за январь 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Галымжан Пирматов проинформировал о ситуации в экономике Казахстана и деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах по её снижению, а также о состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.