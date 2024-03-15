Глава МОК поздравил Геннадия Головкина с избранием на пост президента НОК
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Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах поздравил Геннадия Головкина с избранием на пост президента Национального Олимпийского комитета Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.
"Позвольте мне выразить Вам мои самые искренние поздравления с избранием на пост Президента Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан 26 февраля 2024 года и пожелать Вам удачи на этом посту.
МОК надеется на продолжение плодотворного сотрудничества с вашим НОК и остается в полном вашем распоряжении, чтобы продолжать поддерживать и содействовать вашему НОК в выполнении его миссии и повседневной деятельности в интересах Олимпийского движения и спортсменов Казахстана.
Мы будем очень рады встретиться с вами в ближайшее время в Олимпийском доме в Лозанне", - говорится в официальном письме главы МОК Томаса Баха.
Ранее сообщалось, Геннадий Головкин был выбран президентом НОК РК 26 февраля 2024 года.
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