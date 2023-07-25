Глава Минздрава высказалась, может ли студент-изверг из хосписа стать врачом

Фото: press.kz

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах правительства сегодня ответила на вопрос журналистов, может ли по её мнению студент-изверг стать врачом. Речь идёт выпускнике медвуза, издевавшегося над пациентами хосписа в столице, передаёт BaigeNews.kz.

Корреспонденты задали вопрос министру, что будет со студентом пятикурсником медвуза, который избивал и издевался над пожилыми людьми в хосписе и детьми в центре реабилитации.

"Всё рассматривается в рамках правового поля, и занимаются правоохранительные органы. Его вопрос будут рассматривать в специальном Комитете при учебном заведении", – рассказала Ажар Гиният. Представители СМИ поинтересовались, имеет ли студент, на которого завели уголовное дело по статье "Истязание", право работать врачом. "Моё личное мнение – конечно же, нет", – ответила министр. Напомним, 28-го июня в социальных сетях распространился видео-ролик с участием студента пятого курса. По информации адвоката родственников пострадавших Мерхата Ахметолдина, это происходило в 2021 году, когда парень устроился на работу в астанинский хоспис. Там он ухаживал за больными пожилыми людьми. Во время работы студент предположительно избивал пациентов и издевался, снимая на видео и отправляя друзьям в чат. Напомним, 28-го июня в социальных сетях распространился видео-ролик с участием студента пятого курса. По информации адвоката родственников пострадавших Мерхата Ахметолдина, это происходило в 2021 году, когда парень устроился на работу в астанинский хоспис. Там он ухаживал за больными пожилыми людьми. Во время работы студент предположительно избивал пациентов и издевался, снимая на видео и отправляя друзьям в чат.

В медицинском университете сообщили, что правление вуза решило приостановить выдачу диплома и перевод его в интернатуру до принятия окончательного процессуального решения правоохранительными и/или судебными органами.