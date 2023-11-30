Глава Минкультуры и информации РК презентовала законопроект "О масс-медиа"

Министр культуры и информации РК Аида Балаева презентовала в Мажилисе законопроект "О масс-медиа", передаёт BaigeNews.kz.

Как отметила глава ведомства, предлагаемый законопроект разработан с учетом интересов государства, общества и особенностей развития современной медиа отрасли.

"Очевидно, что действующее законодательство не успевает за темпами развития сегодняшней информационной сферы. Поэтому само время требовало принятия совершенно нового Закона с концептуальной точки зрения. Кроме того, понятие "Масс-медиа" охватывает все интернет-ресурсы, за исключением онлайн-платформ. Главное - законопроект будет решать вопросы повышения профессионального статуса журналистов и эффективности государственной информационной политики при строгом соблюдении свободы слова", - подчеркнула Аида Балаева.

Законопроект включает в себя следующие основные новеллы:

Первое. В рамках действующего законодательства установлен бессрочный период исковой давности к материалам СМИ. Однако, в ходе комплексной проработки и дискуссий с медиа сообществом и заинтересованными государственными органами было решено установить норму по трехлетнему сроку исковой давности.

Второе. Проведена четкая градация видов запросов СМИ (устные запросы, письменные запросы, запрос по разъяснению официальных сообщений) и сроков предоставления ответов на них. В частности, сокращен срок предоставления ответов на письменные запросы СМИ с 7 до 5 рабочих дней.

Третье. В целях борьбы с незаконными устройствами спутниковой информации в стране предусматривается субсидирование на установку собственных официальных отечественных устройств. То есть эта норма будет осуществляться путем отказа от принципа наказания и, наоборот, создания условий для отечественного предпринимательства в данном направлении.

Четвертое. Для более эффективной реализации государственной информационной политики, в рамках законопроекта будет осуществлен переход на грантовое финансирование. Грантовое финансирование будет в своей основе ориентировано на творческую составляющую проекта.

Пятое. Для автоматизации процессов аккредитации в законопроекте предлагается введение пресс-карт.