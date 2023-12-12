Глава Минэнерго прокомментировал увольнение Жандоса Нурмагамбетова

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал увольнение своего заместителя Жандоса Нурмагамбетова, отвечавшего за отрасль теплоснабжения, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства отметил, что вице-министр решил перейти на другую работу. Отсутствие его в офисе министр объяснил тем, что Нурмагамбетов находится в отпуске.

"Он принял решение о переходе на другую работу. У него было порядка месяца неиспользованных дней отпуска. Он воспользовался перед увольнением возможностью взять дни отпуска и сразу после завершения этого периода планирует перейти на другую работу", - сказал министр на брифинге в правительстве.

По его словам, сейчас рассматриваются кандидатуры на должность.