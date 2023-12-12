Глава Минэнерго прокомментировал увольнение Жандоса Нурмагамбетова
Сегодня, 18:12
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Сегодня, 18:12Сегодня, 18:12
96Фото: Жандос Нурмагамбетов, пресс-служба правительства РК
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал увольнение своего заместителя Жандоса Нурмагамбетова, отвечавшего за отрасль теплоснабжения, передаёт BaigeNews.kz.
Глава ведомства отметил, что вице-министр решил перейти на другую работу. Отсутствие его в офисе министр объяснил тем, что Нурмагамбетов находится в отпуске.
"Он принял решение о переходе на другую работу. У него было порядка месяца неиспользованных дней отпуска. Он воспользовался перед увольнением возможностью взять дни отпуска и сразу после завершения этого периода планирует перейти на другую работу", - сказал министр на брифинге в правительстве.
По его словам, сейчас рассматриваются кандидатуры на должность.