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Глава Минэнерго прокомментировал увольнение Жандоса Нурмагамбетова

Сегодня, 18:12
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Жандос Нурмагамбетов, пресс-служба правительства РК Сегодня, 18:12
Сегодня, 18:12
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Фото: Жандос Нурмагамбетов, пресс-служба правительства РК

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал увольнение своего заместителя Жандоса Нурмагамбетова, отвечавшего за отрасль теплоснабжения, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства отметил, что вице-министр решил перейти на другую работу. Отсутствие его в офисе министр объяснил тем, что Нурмагамбетов находится в отпуске.

"Он принял решение о переходе на другую работу. У него было порядка месяца неиспользованных дней отпуска. Он воспользовался перед увольнением возможностью взять дни отпуска и сразу после завершения этого периода планирует перейти на другую работу", - сказал министр на брифинге в правительстве. 

По его словам, сейчас рассматриваются кандидатуры на должность.

 

 

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