Глава МИД Великобритании прилетит в Казахстан

Министр иностранных дел Великобритании и Северной Ирландии Джеймс Клеверли прилетит в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МИД РК, визит состоится 17-18 марта. У Клеверли намечена встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Алиханом Смаиловым, переговоры с представителями МИД РК.

"Обсуждаться будут вопросы двустороннего сотрудничества. У нас с Великобританией очень тесные связи - и политические, и торгово-экономические, и инвестиционные, и культурно-гуманитарные. Сколько у нас студентов учится - это же очень большой объём вопросов, всё будем обсуждать", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Также сообщается, что гость примет участие в открытии сквера имени Елизаветы II в Астане.