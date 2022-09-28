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пресс-службы МИД РК Сегодня, 09:30
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Фото: пресс-службы МИД РК

Глава МИД РК принял участие в церемонии похорон Синдзо Абэ

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял участие в церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

На официальной церемонии присутствовали более шести тысяч человек, включая высокопоставленных японских политиков, депутатов Парламента и иностранных делегаций из более 200 стран и международных организаций.

По завершении мероприятия глава казахстанской делегации был принят премьер-министром Японии Фумио Кишида. Он выразил соболезнования от имени президента Касым-Жомарта Токаева, правительства и народа Казахстана.

Министр отметил особый вклад одного из наиболее выдающихся лидеров современной Японии Абэ в развитие казахстанско-японских отношений. Абэ посетил Казахстан с официальным визитом в 2015 году и был инициатором вывода двустороннего сотрудничества на уровень расширенного стратегического партнерства. В ответ Премьер-Министр Кишида выразил благодарность за поддержку казахстанского народа и передал наилучшие пожелания Главе нашего государства.

Синдзо Абэ остался в памяти своего народа, как выдающийся политик, который пробыл дольше всех на посту в качестве премьер-министра Японии. Это были вторые государственные похороны бывшего премьер-министра в истории страны после Второй мировой войны, когда в 1967 году страна прощалась с Ёсида Сигэру.

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#МИД #Япония #похороны
Журналист
Сегодня, 09:30
210
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