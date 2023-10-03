Глава МЧС РК высказался о коррупции среди подчинённых
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Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве высказался о коррупции среди своих подчинённых, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.
Сырым Шарипханов прокомментировал ситуацию с подчинёнными, которые подозреваются в коррупции.
"Я хотел бы выразить благодарность руководству Антикоррупционной службы, которые по нашим всем обращениям качественно отрабатывают. В частности, Ерназар служит в академии гражданской защиты – конечно, я с большим осуждением отношусь к этому человеку, но, как специалист, он был на хорошем счету. Для меня неожиданность, что он пошел на такой шаг", - сказал министр.
Он также сообщил, что Ерлан Бекенов тоже подозревается в совершении противоправного поступка.
"Он понес ответственность. Также мы в своей системе против коррупции – в этом плане мы ведём деятельность по предупреждению и недопущению таких фактов. Такие люди не должны быть в нашей системе, и такие факты мы будем искоренять, это я вам заверяю. Мы уже работу активно начали с Антикором и, в первую очередь, с нашим личным составом – они должны видеть и понимать, что коррупционная деятельность не приводит ни к чему хорошему, эти последние события это наглядно демонстрируют", - резюмировал глава МЧС.
Напомним, экс-сотрудник МЧС Зуялхан Гасанов заявил о сборе дани министру со спасателей Туркестанской области.
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