Глава МЧС РК высказался о коррупции среди подчинённых

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве высказался о коррупции среди своих подчинённых, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Сырым Шарипханов прокомментировал ситуацию с подчинёнными, которые подозреваются в коррупции.

"Я хотел бы выразить благодарность руководству Антикоррупционной службы, которые по нашим всем обращениям качественно отрабатывают. В частности, Ерназар служит в академии гражданской защиты – конечно, я с большим осуждением отношусь к этому человеку, но, как специалист, он был на хорошем счету. Для меня неожиданность, что он пошел на такой шаг", - сказал министр.

Он также сообщил, что Ерлан Бекенов тоже подозревается в совершении противоправного поступка.

"Он понес ответственность. Также мы в своей системе против коррупции – в этом плане мы ведём деятельность по предупреждению и недопущению таких фактов. Такие люди не должны быть в нашей системе, и такие факты мы будем искоренять, это я вам заверяю. Мы уже работу активно начали с Антикором и, в первую очередь, с нашим личным составом – они должны видеть и понимать, что коррупционная деятельность не приводит ни к чему хорошему, эти последние события это наглядно демонстрируют", - резюмировал глава МЧС.

Напомним, экс-сотрудник МЧС Зуялхан Гасанов заявил о сборе дани министру со спасателей Туркестанской области.