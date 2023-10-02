В МЧС Казахстана опровергли информацию о сборе дани министру

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК отреагировало на заявление экс-сотрудника МЧС Зуялхана Гасанова о сборе дани министру со спасателей Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

По информации ведомства, данная информация не соответствует действительности и является очередной провокацией с использованием средств массовой информации.

"Ранее Гасанов Зуялхан (в 2022 году) уже привлекался к ответственности за клевету, при этом понёс гражданско-правовую ответственность. Необходимо отметить, что данный гражданин уже не является сотрудником органов гражданской защиты, так как в мае текущего года был уволен по отрицательным мотивам. Он неоднократно обращался по аналогичным вопросам в адрес МЧС, но по результатам проверки, указанные им доводы, не нашли своего подтверждения", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, по каждому факту, озвученному в заявлении, будет проведено служебное расследование совместно с Агентством по противодействию коррупции.

В свою очередь МЧС осуществляет все необходимые меры по искоренению коррупции в своих рядах и по каждому выявленному факту принимаются исчерпывающие меры.