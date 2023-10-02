В МЧС Казахстана опровергли информацию о сборе дани министру
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Министерство по чрезвычайным ситуациям РК отреагировало на заявление экс-сотрудника МЧС Зуялхана Гасанова о сборе дани министру со спасателей Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
По информации ведомства, данная информация не соответствует действительности и является очередной провокацией с использованием средств массовой информации.
"Ранее Гасанов Зуялхан (в 2022 году) уже привлекался к ответственности за клевету, при этом понёс гражданско-правовую ответственность. Необходимо отметить, что данный гражданин уже не является сотрудником органов гражданской защиты, так как в мае текущего года был уволен по отрицательным мотивам.
Он неоднократно обращался по аналогичным вопросам в адрес МЧС, но по результатам проверки, указанные им доводы, не нашли своего подтверждения", - говорится в сообщении.
В МЧС отметили, по каждому факту, озвученному в заявлении, будет проведено служебное расследование совместно с Агентством по противодействию коррупции.
В свою очередь МЧС осуществляет все необходимые меры по искоренению коррупции в своих рядах и по каждому выявленному факту принимаются исчерпывающие меры.
"Обращаемся ко всему личному составу МЧС, в частности ДЧС Туркестанской области. Для всех сотрудников нашего министерства открыт и работает прямой телефонный номер министра по ЧС Сырыма Шарипханова в мессенджере "WhatsApp" + 7 747 651 75 88, куда вы можете обратиться с проблемными вопросами, требующими оперативного и безотлагательного решения. Конфиденциальность обращения будет сохранена", - добавили в ведомстве.
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