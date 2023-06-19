Глава МЧС прибыл на место пожара в Астане

Фото: МЧС РК

Площадь горения сухостоя близ Астаны разрослась до 15 гектаров. На место прибыл министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов, передаёт BaigeNews.kz.

В тушении задействовано 158 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС Астаны, а также техника акимата города и "Астана Орманы".

Для борьбы с огнём привлекли также два вертолёта МИ-17 Министерства обороны.

Создан штаб пожаротушения.

Угрозы жилым домам и лесному массиву нет.



