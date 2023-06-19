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Сегодня, 18:09
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96Фото: МЧС РК
Глава МЧС прибыл на место пожара в Астане
Площадь горения сухостоя близ Астаны разрослась до 15 гектаров. На место прибыл министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов, передаёт BaigeNews.kz.
В тушении задействовано 158 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС Астаны, а также техника акимата города и "Астана Орманы".
Для борьбы с огнём привлекли также два вертолёта МИ-17 Министерства обороны.
Создан штаб пожаротушения.
Угрозы жилым домам и лесному массиву нет.
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