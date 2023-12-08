Глава МЧС обратился к владельцам хостелов и мини-общежитий

Глава МЧС РК Сырым Шарипханов призвал к совести граждан, строящих бизнес на хостелах, и несоблюдающих при этом требований пожарной безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

"Хотелось бы обратиться официально к хозяевам хостелов, мини-общежитий, чтобы они понимали, какую несут ответственность и соблюдали правила пожарной безопасности. Лучше сами обратитесь к нам, чтобы мы могли вам дать рекомендации, чтобы вы привели в соответствие свои сооружения, здания", — сказал министр по ЧС.

Сырым Шарипханов отметил, что сотрудники органов ЧС, согласно действующего мораторию на проверки объектов малого и микробизнеса, не имеют права входа на их территории с проверками на соответствие требованиям пожарной безопасности.

"Проверки осуществляются только, как я сказал, на объектах с высоким риском. Проверка их осуществляется только по установленным правилам и рамкам, согласно плану, согласно согласованию с органами прокуратуры и так далее в установленном порядке", — пояснил он.

Министр сетует на то, что казахстанцы стали бесконтрольно и без согласования с ответственными органами переоборудовать жилые дома под хостелы.

"К сожалению, изо дня в день растёт количество таких домов. И, конечно, они представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья наших граждан. Мы сейчас проводим работу с Министерством промышленности и строительства, с органами ГАСК. У них тоже есть такие проблемы. Люди без всякого согласования, без разрешения сами переоборудуют дома. И без жалоб их проверить очень сложно", — заключил Шарипханов.

Ранее сообщалось, в Алматы в помещении, переоборудованном под хостел, случился пожар. Трагедия произошла рано утром 30 ноября. Спастись успели не все постояльцы, 13 человек погибли. Среди них студенты алматинских вузов.

Несколько человек пострадали, об их состоянии рассказали медики.