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Глава МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС

Сегодня, 02:19
АВТОР
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Reuters Сегодня, 02:19
Сегодня, 02:19
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Фото: Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 7 февраля, вновь посетил Запорожскую АЭС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

По возвращении на подконтрольную Украине территорию глава агентства сообщил, что его визит на АЭС - уже четвертый с начала войны - позволил дополнить представление его организации о состоянии этой атомной электростанции - крупнейшей в Европе.

Гросси не сообщил о конкретных результатах инспекции. В своем микроблоге на платформе X он написал, что речь шла о защите Запорожской АЭС, ядерной безопасности, состоянии реакторов и системы охлаждения, квалификации обслуживающего персонала и других аспектах.

"Все это жизненно важные вещи для обеспечения безопасности АЭС, поводов для беспечности нет", - подчеркнул он.

По данным пресс-службы ЗАЭС, пять из шести реакторов станции остаются в состоянии "холодный останов", а энергоблок №4 находится в режиме "горячий останов" для производства пара и тепла, в том числе для близлежащего г. Энергодара.

После разрушения дамбы Каховского водохранилища в июне 2023 года для подпитки брызгальных бассейнов пробурено 11 дополнительных скважин.

Российские СМИ сообщили, что Гросси в ходе брифинга на Запорожской АЭС заявил, что он намерен наладить диалог между Киевом и Москвой по вопросу безопасности на станции.

"Глубокую обеспокоенность вызывает то, что между Москвой и Киевом нет прямого диалога, но в таких условиях именно у международных организаций ведущая роль в том, чтобы быть связующим звеном и обеспечивать этот диалог, хотя бы таким образом. Я только что из Киева, на следующей неделе я буду в Москве и буду стремиться этот диалог наладить", - сказал Гросси.

 

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