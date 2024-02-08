Глава МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 7 февраля, вновь посетил Запорожскую АЭС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

По возвращении на подконтрольную Украине территорию глава агентства сообщил, что его визит на АЭС - уже четвертый с начала войны - позволил дополнить представление его организации о состоянии этой атомной электростанции - крупнейшей в Европе.

Гросси не сообщил о конкретных результатах инспекции. В своем микроблоге на платформе X он написал, что речь шла о защите Запорожской АЭС, ядерной безопасности, состоянии реакторов и системы охлаждения, квалификации обслуживающего персонала и других аспектах.

"Все это жизненно важные вещи для обеспечения безопасности АЭС, поводов для беспечности нет", - подчеркнул он.

По данным пресс-службы ЗАЭС, пять из шести реакторов станции остаются в состоянии "холодный останов", а энергоблок №4 находится в режиме "горячий останов" для производства пара и тепла, в том числе для близлежащего г. Энергодара.

После разрушения дамбы Каховского водохранилища в июне 2023 года для подпитки брызгальных бассейнов пробурено 11 дополнительных скважин.

Российские СМИ сообщили, что Гросси в ходе брифинга на Запорожской АЭС заявил, что он намерен наладить диалог между Киевом и Москвой по вопросу безопасности на станции.