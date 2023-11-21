Глава КТЖ рассказал о росте закредитованности компании

Как отметил председатель правления АО "НК "Казахстан темир жолы" Нурлан Сауранбаев, несмотря на рост прибыли компании, растёт её закредитованность, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

“Если мы говорим о 2019 годе, основной стратегической задачей была финансовая устойчивость компании. Через два года этот вопрос с повестки дня ушёл, остроту он потерял. За последние два года доход вырос с 1,3 триллиона тенге почти до двух триллионов в этом году. Последние три года мы показываем постоянную прибыль. По итогам 10 месяцев, 130 миллиардов тенге”, - проинформировал журналистов глава КТЖ.

Он добавил, что вопрос закредитованности КТЖ остаётся актуальным.