Глава КТЖ рассказал о росте закредитованности компании
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Как отметил председатель правления АО "НК "Казахстан темир жолы" Нурлан Сауранбаев, несмотря на рост прибыли компании, растёт её закредитованность, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
“Если мы говорим о 2019 годе, основной стратегической задачей была финансовая устойчивость компании. Через два года этот вопрос с повестки дня ушёл, остроту он потерял. За последние два года доход вырос с 1,3 триллиона тенге почти до двух триллионов в этом году. Последние три года мы показываем постоянную прибыль. По итогам 10 месяцев, 130 миллиардов тенге”, - проинформировал журналистов глава КТЖ.
Он добавил, что вопрос закредитованности КТЖ остаётся актуальным.
“Потому что в тарифе не предусмотрена ставка на возврат кредитов. Все задачи, которые сейчас перед нами ставят, - строительство новых дорог, приобретение вагонов, идут по льготным ценам, но они всё равно оформляются как кредит КТЖ. Соответственно закредитованность наша растёт, и сейчас по этому вопросу есть поручение Главы государства и руководства правительства. Мы этим занимаемся сейчас”, - сказал Сауранбаев.
Самое читаемое
- Пропавшую в Павлодарской области семилетнюю Милану нашли мёртвой
- Задержаны мать и её знакомый: в полиции рассказали подробности убийства семилетней Миланы
- Поиски семилетней Миланы: отец девочки считает, что дочь могли похитить
- Студентку медуниверситета изнасиловали в Астане
- Дождь, снег и усиление ветра: что обещают казахстанцам синоптики в понедельник