Глава комитета труда и соцзащиты проведёт проверку в центре, где отравились дети в Караганде

Председатель Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК Толеген Оспанкулов выехал в Караганду для проведения внеплановой проверки в Центре оказания специальных социальных услуг для детей. В состав комиссии также включён главный государственный инспектор социальной защиты Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В компетенцию инспекторов входит осуществление контроля за соблюдением законодательства в области социальной защиты лиц с инвалидностью и предоставления специальных социальных услуг (дома для престарелых, лиц с инвалидностью, реабилитационные центры, центры дневного пребывания).

В случае угрозы жизни и здоровью получателей специальных социальных услуг инспекторы могут временно отстранить от работы социального работника.

Напомним, 30-31 июля 12 детей с инвалидностью, являющиеся получателями услуг Центра оказания специальных социальных услуг, госпитализированы в Многопрофильную детскую больницу Караганды. 31 июля один ребёнок скончался. Ему было 13 лет.

1 августа для оказания медицинской помощи поступило ещё два ребенка из Центра оказания ССУ. Всего в больнице находятся 13 детей с инвалидностью.

О состоянии юных пациентов сообщила министр здравоохранения.

Аким региона заявил, что директор центра и 12 медработников отстранены от работы.