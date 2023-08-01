12 медработников центра специальных соцуслуг в Караганде отстранили от работы

Исполняющую обязанности директора центра специальных соцуслуг в Караганде и 12 медработников учреждения отстранили от работы после ЧП с подростками. Об этом на брифинге заявил аким области Ермаганбет Булекпаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы искренне сожалеем о случившейся трагедии. Я приношу свои искренние соболезнования родителям скончавшегося ребёнка. Сейчас все силы брошены на то, чтобы как можно скорее восстановить здоровье детей, которые лежат в больнице. Врачи делают все возможное", - сказал аким.

По его словам, 147 детей, поживающих в стационаре центра, сейчас находятся под особым наблюдением врачей. Создана спецкомиссия для выяснения причин происшествия.

"Исполняющая обязанности директора центра и 12 медработников этого центра на данный момент отстранены от работы и освобождены от обязанностей. Вместо этих работников сейчас прикомандированы медработники из других медицинских учреждений, направлены медицинские бригады для мониторинга и обследования детей из этого центра. Хочу заверить, что данная ЧС не пройдёт бесследно, виновных накажут по всей строгости закона", - заявил аким.

Напомним, один ребёнок умер и ещё 11 пострадали в результате отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области.