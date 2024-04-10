Глава Комитета рыбного хозяйства подозревается в получении взяток - Антикор
Сегодня, 15:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:56Сегодня, 15:56
65Фото: baigenews.kz
Антикор расследует дело в отношении Председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"Он подозревается в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 года по февраль 2024 года за общее покровительство деятельности компаний.
Следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде "Домашний арест" с использованием "электронного браслета", - говорится в сообщении.
Подозреваемый вину полностью признал и содействует следствию. В настоящее время проверяется причастность других лиц.
Самое читаемое
- Наталья Годунова получила новую должность
- Школьников из подтопленных регионов РК освободят от сдачи экзаменов и тестов
- Надеюсь она жива: переписку свидетеля по делу Бишимбаева зачитали в суде
- "Я все делаю для тебя" - подруга о словах Нукеновой Бишимбаеву накануне смерти
- "Боялась, что он убьет её" — свидетель о жизни Нукеновой и Бишимбаева