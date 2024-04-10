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Глава Комитета рыбного хозяйства подозревается в получении взяток - Антикор

Сегодня, 15:56
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baigenews.kz Сегодня, 15:56
Сегодня, 15:56
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Фото: baigenews.kz

Антикор расследует дело в отношении Председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Он подозревается в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 года по февраль 2024 года за общее покровительство деятельности компаний.

Следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде "Домашний арест" с использованием "электронного браслета", - говорится в сообщении.

Подозреваемый вину полностью признал и содействует следствию. В настоящее время проверяется причастность других лиц.

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