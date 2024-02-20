Глава кабмина поручил ввести в эксплуатацию 98 комфортных школ к 1 сентября

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил ввести в эксплуатацию 98 Комфортных школ к 1 сентября и ещё 119 - до конца 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Обозначив сроки сдачи объектов, глава кабмина потребовал, чтобы не было ни единого срыва, при этом спешка не должна отразиться на качестве работ.

До 15 мая необходимо завершить разработку и прохождение государственной экспертизы всей проектно-сметной документации. Акимам регионов до 15 марта решить все проблемные вопросы по оформлению всех земельных участков под строительство школ. До 1 августа завершить строительство подъездных путей и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к школам, которые будут сданы в эксплуатацию в 2024 году. Акимам Астаны и Алматы в срок до 15 декабря обеспечить ввод в эксплуатацию девяти выкупаемых у инвесторов школ. Министерству просвещения совместно с Министерством науки и высшего образования заблаговременно обеспечить строящиеся школы педагогическими кадрами", - сказал Бектенов.

Глава правительства подчеркнул, что школы должны быть обеспечены интернетом, и в них должен быть особый контроль безопасности. Соответствующие поручения он дал профильным ведомствам. При этом Бектенов выразил недовольство подходу к работе правительства.

Глава правительства напомнил о критике Касым-Жомарта Токаева. Бектенов назвал ее справедливой, особенно - по выделению участков и своевременности разработки проектной документации.

Бектенов отметил, что строительство школ затягивается, и подверг сомнению, что объекты будут сданы во время.