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Борт№1 Сегодня, 14:52
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Фото: Борт№1

Глава государства встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics

Касым-Жомарт Токаев и корпоративный президент Samsung Electronics Ин Йонг Ри обменялись мнениями о возможностях подготовки IT-специалистов, проведения совместных исследовательских работ и сотрудничества в научной сфере, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

 

Напомним, сегодня глава государства принял участие в работе международного технологического форума "Digital Bridge 2022".

В мероприятии также участвовали премьер-министр, руководители государственных органов, бизнес-структур, отечественные и международные эксперты.

Борт№1
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#Токаев #Цифровой Казахстан #цифровизация
Журналист
Сегодня, 14:52
186
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