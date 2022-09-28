Глава государства встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics

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Касым-Жомарт Токаев и корпоративный президент Samsung Electronics Ин Йонг Ри обменялись мнениями о возможностях подготовки IT-специалистов, проведения совместных исследовательских работ и сотрудничества в научной сфере, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Напомним, сегодня глава государства принял участие в работе международного технологического форума "Digital Bridge 2022".

В мероприятии также участвовали премьер-министр, руководители государственных органов, бизнес-структур, отечественные и международные эксперты.