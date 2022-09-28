Токаев: Цифровые технологии должны облегчить жизнь граждан и обеспечить равенство возможностей

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Глава государства принял участие в работе международного технологического форума "Digital Bridge 2022" сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Президент открыл его работу словами:

"Тема Форума "Центральная Евразия как новая технологическая платформа" – емко отражает масштабные перспективы развития нашего региона. Обладая большим человеческим, интеллектуальным и научным потенциалом, Казахстан выступает уникальным пространством для развития инноваций, цифрового производства и творчества. Не секрет, что сегодня именно цифровая трансформация является определяющим фактором конкурентоспособности не только отдельных компаний, но и целых стран и регионов. По прогнозам экспертов, через десять лет до 70% продукции и услуг в мире будет базироваться на цифровых платформенных моделях. В этих условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве. Прочный задел для этого уже имеется. Сегодня наша страна входит в топ-30 рейтинга самых оцифрованных государств ООН, опережая многие развитые страны. Следует отметить, что Казахстан четко определился с вектором развития цифровизации как с содержательной, так и с институциональной стороны".

По мнению главы государства, одним из важных приоритетов является также и сфера "Government to citizens", то есть оказание услуг гражданам.

"С помощью цифровых технологий мы намерены максимально облегчить повседневную жизнь граждан и добиться равенства возможностей для всех. Для этого предстоит перейти к качественно новому формату цифровизации госуправления – "Invisible Government" ("Невидимое правительство"). Его суть заключается в том, что главный фокус государственной политики сосредоточен на человеке, его нуждах и интересах. Широкий массив мер и решений, принимаемых государством, невидим для гражданина – он видит только конкретный результат. Причем госуслуги оказываются не только через государственные сервисы. У нас налажено конструктивное взаимодействие с частным сектором. В частности, Каспи, Халык, BI Group и другие компании дают доступ к госуслугам посредством своих платформ. Нашим гражданам не требуется иметь при себе и предъявлять удостоверение личности, водительские права, диплом об окончании учебного заведения, свидетельство о браке и еще 15 видов документов. Эта работа, безусловно, продолжится", отметил Касым Жомарт Токаев.

Затем глава государства обратился к условиям для развития IT-сектора.

"На сегодняшний день можно по праву сказать, что в Казахстане созданы очень хорошие условия для развития IT-сектора. Это касается как регуляторной базы, так и специальных площадок с уникальными режимами и инструментами для развития IT-бизнеса. Мы создали международный технопарк IT-стартапов "Аstana Hub", где действует особый налоговый и визовый режим. Более 900 компаний уже стали его резидентами и успешно работают на казахстанском и международном рынках. Кроме того, в Алматы создан IT-кластер, действующий на базе специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий". Его особенность заключается в экстерриториальном резидентстве и применении преференциального режима. В целом, развитие IT сектора – важный и постоянный приоритет государственной политики. Недавно, будучи в США я провел встречи с руководством таких компаний как Microsoft, Epam, Coursera. И были достигнуты конкретные договоренности об углублении сотрудничества с Казахстаном и локализации в нашей стране", - сказал президент.

Он считает, что цифровизация невозможна без современной и развитой инфраструктуры, в том числе в сельской местности. Поэтому Казахстан последовательно создает цифровую инфраструктуру, сопряженную с международными коридорами и трансграничными потоками данных. Совместно с азербайджанскими партнерами начата работа на транскаспийском участке для подключения к мировым центрам концентрации трафика. Речь идет о Юго-Восточной Азии и Европе.