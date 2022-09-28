Токаев: к 2025 году Казахстан подготовит 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов

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В Казахстане к 2025 году подготовят как минимум 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. Об этом Касым-ЖомартТокаев сообщил во время своего выступления на форуме "Digital Bridge 2022", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Президент отметил, что буквально два года назад мировой IT-рынок нуждался в 30 миллионах специалистов. Сегодня потребность составляет уже 100 миллионов, а к 2025 году возрастёт до 200 миллионов и потребность рынка будет только расти, поэтому спрос на профессионалов этой сферы будет колоссальным.

"Мы очень хорошо понимаем этот вызов, поэтому поставили задачу к 2025 году подготовить как минимум 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. Для достижения этой амбициозной цели внедрено шефство профильных университетов над региональными вузами, расширено грантовое обучение, открыто 12 частных инновационных IT-школ", - сказал Токаев.

Президент рассказал, как в ходе рабочей поездки в Нью-Йорк встретился с молодыми казахстанцами - представителями IT-сообщества "Digital Nomads". Они работают в крупнейших компаниях США, Европы и конкурентоспособны в глобальном масштабе.

"Сегодня и в самом Казахстане работает очень много талантливых людей, которые способны создавать продукты международного уровня. Поэтому перед правительством ставится задача: с одной стороны, поддерживать ребят, где бы они ни работали, а с другой – максимально вовлечь их в цифровизацию нашей страны", - заявил Глава государства.

По мнению Токаева, новые идеи и прорывные проекты способны возникнуть только в свободном и гармоничном социуме.

"Поэтому в рамках масштабной модернизации страны мы нацелены на построение Справедливого Казахстана – государства равных возможностей для всех. Расцвет информационной цивилизации уже породил такой феномен, как цифровые кочевники. Современные диджитал-номады активно осваивают глобальное кибер- и физическое пространство, создают новые продукты и рынки. Современная информационная цивилизация открывает колоссальные возможности для самореализации каждого человека", - сообщил он.

Как отметил президент, глобальный мегатренд уже определяет ключевую роль цифровой трансформации как основного фактора развития мировой экономики. По оценкам экспертов, эффект от внедрения цифровых технологий к 2025 году достигнет 40 триллионов долларов. Поэтому Казахстану необходимо переориентировав экономику и промышленность на рельсы цифровых технологий и Индустрии 4.0.