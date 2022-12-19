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Глава государства совершит госвизит в Узбекистан 21-22 декабря 19 Декабря, 18:05
578
19 Декабря, 18:05
578

Глава государства совершит госвизит в Узбекистан 21-22 декабря

21-22 декабря состоится государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе переговоров с Президентом Шавкатом Мирзиёевым Глава государства обсудит актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, а также взаимодействия в гуманитарной сфере.

Кроме того, лидеры стран обсудят ключевые темы региональной и международной повестки. Запланировано подписание ряда двусторонних договоров.

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#Глава государства #Касым-Жомарт Токаев #Узбекистан
BaigeNews.kz
19 Декабря, 18:05
578
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