Глава государства совершит госвизит в Узбекистан 21-22 декабря

21-22 декабря состоится государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе переговоров с Президентом Шавкатом Мирзиёевым Глава государства обсудит актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, а также взаимодействия в гуманитарной сфере.

Кроме того, лидеры стран обсудят ключевые темы региональной и международной повестки. Запланировано подписание ряда двусторонних договоров.