  • 19 Октября, 09:56
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Глава государства поздравил спасателей с профессиональным праздником

Сегодня, 09:21
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 09:21
Сегодня, 09:21
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Фото: МЧС РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников органов гражданской защиты c Днем спасателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Поздравляю сотрудников органов гражданской защиты с Днём спасателя! Ваша работа связана с постоянным риском и огромной ответственностью. Государство и общество высоко ценят ваш самоотверженный труд, верность долгу и готовность помогать людям. Желаю вам здоровья и благополучия" – написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в социальной сети.

Также спасатели получили поздравления от министра по ЧС Сырыма Шарипханова.

"Уважаемые коллеги, ветераны, сердечно поздравляю вас с Днём спасателя!

Прежде всего благодарю всех за нелёгкую, рискованную службу, за то, что вы достойно, честно и добросовестно решаете возложенные задачи и функции.

Чрезвычайные ситуаций, происходящие в последнее время не только в нашей стране, но и в соседних государствах, стали большой проверкой для нашей системы. Но вы показали, что наши сотрудники готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи и будут бороться за спасение жизни каждого человека.

Продолжайте с честью выполнять свой служебный долг, проявляя самоотверженность, мужество и героизм.
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи и поменьше чрезвычайных ситуаций!", -сказал министр.

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