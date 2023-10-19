Глава государства поздравил спасателей с профессиональным праздником

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников органов гражданской защиты c Днем спасателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Поздравляю сотрудников органов гражданской защиты с Днём спасателя! Ваша работа связана с постоянным риском и огромной ответственностью. Государство и общество высоко ценят ваш самоотверженный труд, верность долгу и готовность помогать людям. Желаю вам здоровья и благополучия" – написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в социальной сети.

Также спасатели получили поздравления от министра по ЧС Сырыма Шарипханова.

"Уважаемые коллеги, ветераны, сердечно поздравляю вас с Днём спасателя!

Прежде всего благодарю всех за нелёгкую, рискованную службу, за то, что вы достойно, честно и добросовестно решаете возложенные задачи и функции.

Чрезвычайные ситуаций, происходящие в последнее время не только в нашей стране, но и в соседних государствах, стали большой проверкой для нашей системы. Но вы показали, что наши сотрудники готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи и будут бороться за спасение жизни каждого человека.

Продолжайте с честью выполнять свой служебный долг, проявляя самоотверженность, мужество и героизм.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи и поменьше чрезвычайных ситуаций!", -сказал министр.