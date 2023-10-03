Глава государства освободил от должности заместителя генпрокурора РК
Сегодня, 14:26
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Сегодня, 14:26Сегодня, 14:26
223Фото: inbusiness.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Улана Байжанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Байжанов Улан Сапарович освобождён от должности заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Акорде, заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан стал Садырбеков Габит Амангельдиевич. Он освобожден от ранее занимаемой должности.
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