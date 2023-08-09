Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Сингапура

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Халиму Якоб с Национальным днем Республики Сингапур, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства высоко оценил тесное партнерство двух стран, основанное на искренней дружбе и плодотворном политическом диалоге.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что достигнутые в ходе двусторонних переговоров договоренности в мае текущего года станут прочной основой для развития стратегического взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром.