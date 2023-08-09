Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Сингапура
Сегодня, 09:11
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Сегодня, 09:11Сегодня, 09:11
153Фото: Akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Халиму Якоб с Национальным днем Республики Сингапур, передаёт BaigeNews.kz.
Глава государства высоко оценил тесное партнерство двух стран, основанное на искренней дружбе и плодотворном политическом диалоге.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что достигнутые в ходе двусторонних переговоров договоренности в мае текущего года станут прочной основой для развития стратегического взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром.
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