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Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Сингапура

Сегодня, 09:11
АВТОР
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Akorda.kz Сегодня, 09:11
Сегодня, 09:11
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Фото: Akorda.kz

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Халиму Якоб с Национальным днем Республики Сингапур, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства высоко оценил тесное партнерство двух стран, основанное на искренней дружбе и плодотворном политическом диалоге.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что достигнутые в ходе двусторонних переговоров договоренности в мае текущего года станут прочной основой для развития стратегического взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром.

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