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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём Конституции

Сегодня, 09:05
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Акорда Сегодня, 09:05
Сегодня, 09:05
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Фото: Акорда

Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днём Конституции, передаёт BaogeNews.kz.

"Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с Днём Конституции!

Основной закон является прочной опорой нашей государственности, определяя общественное и политическое устройство, непреходящие ценности и стратегический вектор развития страны.

Обновленная в результате общенационального референдума Конституция стала ярким символом консолидации нашей нации. Она выступает надёжным фундаментом проводимых масштабных преобразований, нацеленных на демократизацию политической системы, обеспечение верховенства права, поступательное повышение благосостояния народа. Одной из таких институциональных реформ стало создание Конституционного Суда, который значительно усилил роль Основного закона как гаранта защиты прав и свобод граждан.

Для построения Справедливого Казахстана, государства равных возможностей для всех, необходимо, чтобы конституционные принципы не только соблюдались неукоснительно, но и были неотъемлемой частью общественного сознания. Глубоко убеждён, что ответственный гражданин – "Адал азамат" – это человек, который всецело разделяет и воплощает в жизнь идеалы нашей Конституции.

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и успехов!" - говорится в поздравлении. 

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