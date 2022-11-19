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Глава "Байтерека" отказался от российского гражданства
Глава казахтанского госхолдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев подал заявление о выходе из российского гражданства, которое получил по праву рождения. Президент России Владимир Путин удовлетворил его своим указом, передаёт BaigeNews.kz.
Канат Шарлапаев получил российское гражданство по праву рождения, поскольку родился в Саратовской области. Также известно, что у главы "Байтерека" осталось гражданство Великобритании. Кроме того от из российского гражданства также вышла дочь Шарлапаева — Дана, родившаяся в 2017 году в Москве.
"Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации Шарлапаева Каната Бисимбаевича, родившегося 9 июля 1981 года в Саратовской области, с дочерью Шарлапаевой Даной Канаткызы, родившейся 5 апреля 2017 года в городе Москве", — сообщается в тексте документа.
Напомним, Канат Шарлапаев занял пост председателя правления "Байтерека" в феврале 2022 года. До этого занимал должность главного финансового директора по России, Украине и Казахстану "Ситибанка Россия", а также работал старшим вице-президентом Ситибанк Казахстан.
В сентябре госхолдинг "Байтерек" выкупил казахстанскую "дочку" Сбербанка, он же управляет Отбасы Банком.
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