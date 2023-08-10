  • 10 Августа, 06:12
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Гигантский паук остановил работу супермаркета в Австрии

Сегодня, 05:24
АВТОР
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Shutterstock/FOTODOM Сегодня, 05:24
Сегодня, 05:24
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Фото: Shutterstock/FOTODOM

В австрийском городе Кремс супермаркет был временно закрыт из-за паука в отделе фруктов, передаёт mir24.tv со ссылкой на  "360".

Сотрудник магазина увидел членистоногое, готовя фрукты к продаже перед началом торговли. По его словам, огромный паук с черными и красными пятнами вылез из-под коробки с бананами, после чего скрылся. На место происшествия вызвали спасателей. Они тщательно обследовали помещение, но паука не нашли.

По одной из версий, виновником происшествия мог стать банановый паук. Размер тела такого членистоногого достигает 4 сантиметров, размах ног – до 12 сантиметров. Известны примеры, когда в сети таких пауков попадались мелкие птицы.

Администрация супермаркета заявила, что магазин будет закрыт до выяснения обстоятельств. К расследованию подключились специалисты по членистоногим.

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