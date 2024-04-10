Гидрокостюм – вторая кожа и ауызашар в условиях ЧС: весеннее половодье глазами спасателя

В минувшие выходные группа сотрудников пожарной части №2 ДЧС области Абай вернулись домой. 20 человек, которых 27 марта отправили в экстренную командировку, пробыли на месте паводков 11 дней. Один из членов "экипажа" поведал корреспонденту BaigeNews.kz о том, почему люди не хотели покидать свои дома и как гостеприимный народ устроил общий ауызашар.

Абайская область – одна из первых в Казахстане столкнулась с волной равнинных паводков. Большая вода пришла в сёла Аягозского, Урджарского, Кокпектинского, Аксуатского, Бескарагайского, Боролулихинского районов.

Половодье в регионе стало набирать обороты в дни празднования Наурыза, который подарил жителям Абайской области необыкновенно тёплую погоду, а следом активное таяние снега.

32-летний Бакнур Жумахметов работает в структуре ЧС с 2012 года. Устроился на работу сразу после срочной службы в армии.

Старшина с коллегами отправился на борьбу с "большой водой" 27 марта. 20 человек личного состава пожарной части №2 города Семей прибыли в село Жантеки Аксуатского района и тут же приступили к работам по отведению воды от трассы, чтобы населённый пункт не отрезало от цивилизации.

"Мы наполняли мешки инертным материалом, создавали рукотворные дамбы, чтобы избежать разрушения дорожного полотна. Вода всё прибывала, стало топить соседний населённый пункт. Нас направили на эвакуацию жителей зимовки под названием Уан, это рядом с селом Жантеки", - рассказал Бакнур Жумахметов.

Первым делом ребята бросились эвакуировать местное население. Правда, не все жители спешно собирались, пришлось даже уговаривать покинуть дома.

"Люди говорили, что останутся, что не могут бросить своё имущество. Женщины плакали. Мы объясняли, что человеческая жизнь дороже, а всё остальное можно восстановить. "Оставьте нас дома, сами справимся", говорили они. Но нам удалось уговорить каждого покинуть жилище на время", - вспоминает диалоги тех дней наш собеседник.

Командир отделения пожарной части №2 Бакнур Жумахметов в дни эвакуации практически не отдыхал и не снимал гидрокостюм. Он стал для спасателей второй кожей. Сырость, промозглая погода, усталость и неопределённость изматывали не только пострадавших от паводка жителей, но и спасателей. Но гостеприимный народ организовал всем сотрудникам, оказывающих посильную помощь, возможность отдохнуть, поесть и набраться новых сил.

"Людей мы эвакуировали на лодках, камазах, спецтехнике, и увозили в село Жантеки, где их уже размещали в школе. Животных отогнали на зимовки на безопасное расстояние. Вода затопила дворы, но в дома не зашла. Из ощущений в те дни – постоянно мокрое тело и чувство, что нужно всё делать быстро", - рассказал старшина Бакнур Жумахметов.

В Аксуатском районе группа семейских "ликвидаторов" чистила арыки и успела обезопасить подстанцию. От стратегического объекта отвели воду при помощи мешкотары.

"Если бы вода залила подстанцию, то четыре села могли остаться без электричества и связи на несколько дней", - заметил Бакнур.

Следующим пунктом назначения в борьбе с паводками стали сёла в Кокпектинском районе, которые тоже оказались в осаде весеннего разлива. Кокжайык, Шугыбай, Улькен Бокен и Бегач расположены недалеко друг от друга.

"В Кокжайыке четыре крайних дома залило талыми водами. Мы её откачивали, старались сохранить имущество местных жителей. Люди, конечно, переживали и старались нам помочь. Благо уровень воды не поднялся слишком высоко", - вспоминает семейчанин.

Во время вызволения людей и животных спасателям было не до себя. 15 из 20 сотрудников пожарной части №2 в эти дни соблюдали мусульманский пост - оразу. В самый сложный период из-за нехватки времени в цейт-ноте некоторым из них приходилось откладывать вечернюю трапезу ауызашар.

Однако позже, когда эвакуированные сельчане вернулись в свои дома, они сполна отблагодарили спасателей за их самоотверженный труд.

"Было очень приятно, когда люди организовали для нас вечерний ауызашар. Собрали всех моих коллег, усадили за стол, прочитали бата. В такие моменты подобные добрые жесты объединяют всех нас и вселяют в людей веру. По сравнению с другими областями наш регион не сильно пострадал от паводков, хотя размыло дороги, пропали люди. Но я рад, что вода уходит и всё в итоге закончилось хорошо, люди быстро вернулись в свои дома", - порадовался за сельчан Бакнур Жумахметов.

За 12 лет службы в системе ЧС Бакнур трижды принимал участие в противопаводковых мероприятиях по спасению людей. Боевое крещение в борьбе с половодьем он прошёл почти 10 лет назад в Бескарагайском районе, на опасных участках близ сёл Жетижар и Кривинка.

А последняя масштабная эвакуация в его послужном списке проходила в Семее в 2018 году, когда уровень Иртыша превысил критическую отметку и вышел из берегов. Разливаясь по улицам и районам. Тогда затопило сотни домов частного сектора на правом побережье, вода поднималась почти до крыш.

Дома после продолжительной командировки Бакнура встретила его семья – жена, две дочки и старший сын, который, как и папа, мечтает тушить пожары и спасать людей.

В настоящее время в Абайской области продолжаются поиски четырёх пропавших в большой воде людей.

В работах участвуют 72 человека, 12 единиц техники, 6 плавательных средств и 2 беспилотных летательных аппарата. Спасателям помогают военные, местные исполнительные органы, жители и волонтёры.

Фото ДЧС Абайской области.