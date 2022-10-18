Гибель работников в колодце "БатысСуАрнасы": комиссия назвала виновных

Члены комиссии по расследованию причины смерти рабочих, утонувших в канализационном колодце в Уральске, установили стопроцентную вину работодателя в случившемся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Уральская неделя".

Инспекторы выяснили, что один из погибших сотрудников компании "БатысСуАрнасы" был без страховочного пояса, другой – не имел наряд-допуск на проведение ремонтных работ.

Сомнения у членов комиссии вызвало и утверждение коммунальщиков о том, что в момент ремонта задвижки напорной камеры давление канализационных стоков было снижено – крышку задвижки вырвало с силой и колодец моментально заполнился нечистотами, в которых утонули люди.

Как сообщил глава отдела по контролю безопасности и охраны труда Управления инспекции труда по ЗКО Аслан Лукпанов, по результатам работы комиссии по расследованию несчастного случая вынесено решение – стопроцентная вина в гибели работников ТОО "БатысСуАрнасы" лежит на работодателе.

"Основная причина трагедии – неудовлетворительная организация работ в соответствии с требованиями по безопасности труда. Согласно должностной инструкции, начальник эксплуатационного участка – КНС-2 Масалимов должен контролировать соблюдение технологических процессов и качественного выполнения работ. Именно начальник участка на КНС-2 несет ответственность за эту трагедию, потому что он, согласно приказу о назначении руководящих работников, ответственный за организацию технического контроля и надзора по технике безопасности", - сказал Лукпанов.

Такую же ответственность за случившееся несёт заместитель гендиректора по производственным вопросам. Он должен проводить систематический контроль за соблюдением всеми руководителями участков предприятия норм и правил по безопасности труда.

Материал направлен в Абайский отдел полиции. Сотрудники полиции должны провести своё расследование и выявить виновных в трагедии на КНС-2, им будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла 24 августа. Во время производства аварийных работ на КНС-2, по улице Махамбета-Исатая, погибли двое рабочих – Кежегерей Супугалиев, 49 лет, и Даулен Байболов, 40 лет.