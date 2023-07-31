- Героин на 2,5 миллиона долларов обнаружили полицейские среди арбузов 08:20 136
- В ЗКО зарегистрировали свыше 20 случаев бруцеллёза 07:51 183
- 40 литров коже приготовил осужденный повар для содержащихся в колонии Семея 06:29 328
- Учитель из СКО 35 лет безвозмездно сдаёт кровь для тяжелобольных 05:12 330
- У Шавката Рахмонова появился "двойник" 04:32 353
- После замены магистральной трубы двор в Актау оказался "уничтожен" 03:05 475
- В Астане собрали пазл в 200 квадратных метров 02:27 433
- Из-за коммунальной аварии жители Караганды остались без воды 01:48 403
- Пропавшего на Каспии рыбака ищут с привлечением вертолета и водолазов 00:32 415
- Непривычную для женщин профессию освоила жительница Актобе 30.07.2023 769
- Казахстан завоевал четвёртую медаль на летней Универсиаде-2023 в Китае 30.07.2023 540
- Большегруз опрокинулся на трассе Алматы — Екатеринбург 30.07.2023 496
- Алексей Луценко выиграл велогонку в Испании 30.07.2023 685
- В Пакистане взорвалась бомба: погибли не менее 40 человек 30.07.2023 491
- Мечеть X века обнаружили в Жамбылской области 30.07.2023 753
- Волонтёры просят задействовать дроны для поиска пропавшего на Каспии рыбака 30.07.2023 524
- Сильную жару и грозы обещают казахстанцам в понедельник 30.07.2023 491
- В Атырау пенсионеров бесплатно учат английскому языку 30.07.2023 655
- Денис Евсеев выиграл первый "Челленджер" в карьере 30.07.2023 521
- Салютом и застольем отметили новый асфальт жители частного сектора Караганды 30.07.2023 516
- Ещё две медали завоевал Казахстан на летней Универсиаде-2023 в Китае 30.07.2023 558
- Муж певицы Натали найден мёртвым на козырьке дома в Москве 30.07.2023 3020
- ДТП с казахстанскими туристами в Турции: Консул РК отправился в регион 30.07.2023 593
- Совладелец утонувшего батискафа "Титан" хочет отправить 1000 человек на Венеру 30.07.2023 656
- Рука трёхлетнего ребёнка застряла в яме в Уральске 30.07.2023 536
- В Турции автобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик. Погибли два человека 30.07.2023 913
- Четыре человека погибли в жутком ДТП в области Жетысу 30.07.2023 563
- Димаш Кудайберген поздравил Игоря Крутого 30.07.2023 10701
- Бейбит Жукаев неожиданно испытал проблемы с 18-летним теннисистом без рейтинга 30.07.2023 586
- На слухи о транспортировке военной техники в Россию отреагировали в Минобороны РК 30.07.2023 579
- Названы самые популярные способы поиска работы среди казахстанцев 30.07.2023 499
- Круглогодичные эко-отели и глэмпинги построят в СКО 30.07.2023 1112
- Врачи из Южной Кореи обследовали более тысячи жителей области Жетысу 30.07.2023 568
- Беспилотники атаковали Москву 30.07.2023 718
- Шесть человек погибли при пожаре в караоке-баре в Фергане 30.07.2023 543
- "Подражатель" Шавката Рахмонова досрочно побил американца 30.07.2023 509
- "История одного неба" Димаша прозвучала на радио в Чили 30.07.2023 589
- Жителям трёх городов Казахстана советуют меньше гулять в воскресенье 30.07.2023 655
- Гейзер образовался в центре Семея 30.07.2023 487
- Мужчину насмерть завалило землёй в Акмолинской области 30.07.2023 848
- Останки пропавшего 37 лет назад альпиниста нашли в тающем льду 30.07.2023 1919
- Как прошел гранд-финал Super Bol 2.0 в Астане 30.07.2023 695
- Диетолог назвала опасные для желудка продукты 30.07.2023 1158
- Арестован сын президента Колумбии 30.07.2023 738
- В Уральске дерево упало на автомобиль с водителем 30.07.2023 661
- Казахстанские ФК оштрафовали из-за поведения болельщиков 29.07.2023 809
- Астана LRT: где будут расположены станции 29.07.2023 891
- Военный переворот в Африке: Евросоюз приостановил финансовую поддержку Нигера 29.07.2023 954
- Жителей ВКО и Жамбылской области подозревают в торговле синтетикой в Атырау 29.07.2023 639
- Морённые озёра на горном хребте Тарбагатай осмотрели в области Абай 29.07.2023 673
- 100 тысяч деревьев высадят столичные застройщики в этом году 29.07.2023 666
- Анна Данилина стала чемпионкой турнира в Гамбурге 29.07.2023 684
- Туристов из Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Кызылординской области 29.07.2023 808
- Жару и неустойчивую погоду обещают казахстанцам в воскресенье 29.07.2023 656
- Димаш Кудайберген воспользовался искусственным интеллектом 29.07.2023 878
- Более 4500 младенцев за два года родились в казахстанских семьях с помощью ЭКО 29.07.2023 690
- Казахстан завоевал первую медаль на летней Универсиаде-2023 29.07.2023 879
- Денис Евсеев второй год подряд сыграет в финале "Кубка Президента" 29.07.2023 623
- Лжеполицейский вымогал деньги у иностранца в Астане 29.07.2023 642
- В поисках главного ублюдка: бой Порье и Гейджи в раскладах Olimpbet 29.07.2023 682
- Вооружённого мужчину задержали в Актау 29.07.2023 644
- Полицейская в халате возмутила пользователей соцсетей 29.07.2023 1353
- Более 18 тысяч новых рабочих мест планируют создать в сёлах Казахстана 29.07.2023 657
- О ситуации с бензином в стране рассказали в Минэнерго 29.07.2023 685
- Обеспечить студентов местами в общежитиях поручил премьер 29.07.2023 742
- Руководителям финансовой пирамиды вынесли приговор в Астане 29.07.2023 672
- Удобрения на 80 миллионов тенге украла преступная группа в Жамбылской области 29.07.2023 690
- Двоих детей из уличного туалета достали пожарные в Алматинской области 29.07.2023 786
- Легковушка протаранила минивэн в Костанайской области. Два человека погибли 29.07.2023 665
- Мутная вода в Алматы: восстановлено водоснабжение в нескольких ЖК 29.07.2023 719
- Фестиваль "Футбол жолы" пройдет в Шымкенте 30 июля 29.07.2023 630
- Красная дорожка и сюрприз от министра: как прошёл первый день возрождённого "Азия Дауысы 2023" 29.07.2023 1068
- "Ювентус" оштрафовали на 20 миллионов евро и исключили из всех еврокубков 29.07.2023 721
- Авиарейс из Туркестана в Астану задерживается более чем на 15 часов 29.07.2023 672
- Почтальонка из Ташкента умерла в застрявшем лифте 29.07.2023 3385
- Казахстанскому футбольному клубу грозит наказание от УЕФА 29.07.2023 823
- Неблагоприятные метеоусловия в субботу будут в четырёх городах Казахстана 29.07.2023 665
- Китайские инвесторы намерены выращивать хлопок в Туркестанской области 29.07.2023 744
- Генсек ООН заявил, что в мире наступила "эпоха глобального кипения" 29.07.2023 1147
- Умерший в Костанае мужчина стал донором органов для жителей Алматы и Шымкента 29.07.2023 1847
- LOADING...
Героин на 2,5 миллиона долларов обнаружили полицейские среди арбузов
59 килограммов героина и 10 килограммов гашиша перевозил через Казахстан в грузовике с арбузами 54-летний гражданин Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным сотрудников департамента по противодействию наркопреступности МВД, это порядка 250 тысяч разовых доз, стоимость которых на "чёрном" рынке составляет более 2,5 миллиона долларов.
"В июле при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения на автомобильной дороге сообщением Павлодар – Омск задержан 54-летний гражданин Республики Кыргызстан, у которого в грузовой автомашине с полуприцепом марки Vоlvо, перевозившей арбузы из Кыргызстана в Россию, изъят 21 полиэтиленовый брикет с наркотическим веществом "героин" весом более 59 килограммов, а также два брикета с весом более 10 килограммов наркотического вещества "гашиш", – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию МВД Аскар Мухаметкалиев.
Начато досудебное производство по статье 286 части 4 УК РК - "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено".
Организатору преступной деятельности грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"В настоящее время ведётся работа по установлению иных участников и организаторов данного наркопреступления, а также других возможных каналов поставки наркотиков", – отметили в МВД.
-
Trend news
- Муж певицы Натали найден мёртвым на козырьке дома в Москве 30.07.2023 2960
- В Турции автобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик. Погибли два человека 30.07.2023 879
- Димаш Кудайберген поздравил Игоря Крутого 30.07.2023 10450
- На слухи о транспортировке военной техники в Россию отреагировали в Минобороны РК 30.07.2023 576
- Димаш Кудайберген воспользовался искусственным интеллектом 29.07.2023 871
- Полицейская в халате возмутила пользователей соцсетей 29.07.2023 1346
- Руководителям финансовой пирамиды вынесли приговор в Астане 29.07.2023 670
- Двоих детей из уличного туалета достали пожарные в Алматинской области 29.07.2023 784
- Легковушка протаранила минивэн в Костанайской области. Два человека погибли 29.07.2023 663
- Массовая драка произошла между фанатами "Ордабасы" и польской "Легии" в Шымкенте 28.07.2023 1357
- "Тобол" сенсационно победил в гостях швейцарский "Базель" 28.07.2023 791
- Казахстанский блогер Zheka Fatbelly сделал предложение своей девушке 27.07.2023 1234
- От 1960-х до современности: женщина собрала самую большую в мире коллекцию кукол Барби 27.07.2023 946
- Скриптонит пожаловался на отсутствие воды в одном из районов Алматы 26.07.2023 1344
- Пнувший девочку в ТРЦ Алматы иностранец арестован на два месяца 26.07.2023 1956
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 13541
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 1050
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 2180
- Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников 24.07.2023 2403
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 24.07.2023 1420
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 1609
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 2065
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 5123
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 1590
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 1962
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 3145
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 1657
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 1675
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 1449
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 1799
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 2496
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 1437
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 1853
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1847
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1809
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 1632
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 14797
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 1464
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 3151
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 2001
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 2320
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2926
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 2436
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 21253
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 2471
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 2136
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 3205
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 2499
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 7169
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2730
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 8382
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 2240
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 3020
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2511
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2609
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29683
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4968
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2500
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7928
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3908
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2982
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 3322
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3767
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2693
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2875
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3861
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6923
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 3187
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2869
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 6041
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5970
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 4221
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 4502
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2971
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4699
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 4279
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 3199
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 3057
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 3157
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14685
-
- Более 18 тысяч новых рабочих мест планируют создать в сёлах Казахстана 29.07.2023 650
- О ситуации с бензином в стране рассказали в Минэнерго 29.07.2023 683
- Обеспечить студентов местами в общежитиях поручил премьер 29.07.2023 738
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 1436
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 1491
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1682
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1409
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1621
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 2019
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 2154
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 2104
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 2344
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2486
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 2183
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2512
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2706
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2804
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2867
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2840
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 3105
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 3057
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 3134
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2758
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 3222
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 3496
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2735
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 3080
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 3282
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2924
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2961
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 3176
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2702
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3500
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 3003
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 3093
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 4111
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 3333
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 3246
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 3384
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 3064
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2973
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2852
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 3159
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3636
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 3245
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 3221
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 5618
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 3396
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 4233
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 5181
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3635
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 4167
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 41160
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 3368
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4733
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3966
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3780
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4752
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 4102
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 4281
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4542
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4689
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4966
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5670
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6754
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 5254
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 5050
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4831
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4704
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5826
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6819
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 6081
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 5269
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4528
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5552
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4446
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4876
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4903
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 5576
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 5410