Героин на 2,5 миллиона долларов обнаружили полицейские среди арбузов

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59 килограммов героина и 10 килограммов гашиша перевозил через Казахстан в грузовике с арбузами 54-летний гражданин Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным сотрудников департамента по противодействию наркопреступности МВД, это порядка 250 тысяч разовых доз, стоимость которых на "чёрном" рынке составляет более 2,5 миллиона долларов.

"В июле при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения на автомобильной дороге сообщением Павлодар – Омск задержан 54-летний гражданин Республики Кыргызстан, у которого в грузовой автомашине с полуприцепом марки Vоlvо, перевозившей арбузы из Кыргызстана в Россию, изъят 21 полиэтиленовый брикет с наркотическим веществом "героин" весом более 59 килограммов, а также два брикета с весом более 10 килограммов наркотического вещества "гашиш", – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию МВД Аскар Мухаметкалиев.

Начато досудебное производство по статье 286 части 4 УК РК - "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено".

Организатору преступной деятельности грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В настоящее время ведётся работа по установлению иных участников и организаторов данного наркопреступления, а также других возможных каналов поставки наркотиков", – отметили в МВД.