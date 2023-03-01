Герои среди нас ежедневно совершают благие дела - Дархан Кыдырали

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Сегодня в Доме Дружбы в столице состоялся телемост, посвященный Дню благодарности, передаёт Baigenews.kz.

Цель празднования - благодарность казахстанцам, добросовестно служившим в различных сферах, совершившим гражданский подвиг, внёсшим вклад в развитие страны, а также проявившим активность и гражданскую позицию в различных событиях и ситуациях.

Открывая мероприятие, с торжественным поздравлением выступил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

"День благодарности широко отмечается как светлый праздник доброты и дружбы. В нашей стране благодарность имеет свой особый смысл. В этот день отмечается наша особая история, которая объединяет всех граждан страны, благодаря этому у нас сложилось общественное согласие и национальное единство. Поэтому одна из важных целей данного мероприятия является воспитание подрастающего поколения толерантности и уважения друг другу. Очевидно, что это и есть сплоченность и вера всех граждан в светлое будущее нашего Казахстана. Герои среди нас ежедневно совершают благие дела", - сказал он.

Особое слово благодарности министр адресовал доблестным спасателям, пожарным, врачам и учителям.

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов также выразил свои слова благодарности.

"Своим трудом, общественной работой, благотворительной деятельностью каждый из вас изо дня в день работает для того, чтобы Казахстан оставался территорией мира и согласия. Мы с воодушевлением благодарим главу государства и председателя Ассамблеи за уверенный политический курс и масштабные реформы", - отметил он.

В мероприятии в онлайн формате участвовали около 40 домов дружбы со всех регионов страны, всего более 400 человек.

Фото Артёма Чурсинова