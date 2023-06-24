Германия открывает двери для квалифицированных мигрантов

Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Гражданам не входящих в Евросоюз стран будет проще переехать в Германию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Это предусматривают поправки к миграционному закону 2020 года, которые принял Бундестаг. Закон предусматривает "балльную систему", учитывающую профессиональный опыт соискателя и другие факторы, по аналогии с системами, которые уже используются в таких странах, как Канада.

Согласно одной из поправок, просители убежища, прибывшие в страну до 29 марта 2023 и не получившие ответа от властей, года могут поменять свой статус с соискателя убежища на ищущего работу трудового мигранта.

Высококвалифицированным работникам будет разрешено привозить в Германию больше родственников, если они могут поддерживать их финансово.

По словам экспертов, Германии ежегодно требуется около 400 000 квалифицированных мигрантов. По данным Национального агентства по труду, в прошлом году дефицит рабочей силы наблюдался в 200 из примерно 1200 профессий.

Агентство сообщило, что в список попали водители автобусов, фармацевты, архитекторы, рабочие специальности в сфере обслуживания и информационных технологий. Рабочих рук не хватает, когда речь идёт об уходе за больными и детьми.