Геологическое Эльдорадо Каныша Сатпаева: что сделал для Казахстана знаменитый учёный

Большинство научных достижений в Казахстане, особенно изучение полезных ископаемых, которые веками лежали под казахскими степями, напрямую связано с именем всемирно известного первого президента Казахстанской академии наук Каныша Сатпаева. О том, какой вклад он внес в развитие страны, рассказывает корреспондент BaigeNews.kz.

Стремление Сатпаева к науке, в том числе к геологии, проявилось в начале 20-х годов ХХ века, когда он учился в Томском технологическом институте. Наставник будущего учёного, профессор Михаил Усов практический сразу заметил особые способности парня из Казахстана.

"Усову не нужно было учить своего ученика любви к геологии, он развивал ее дальше", — писал в мемуарах академик Михаил Мельников. Большое трудолюбие Каныша, непрерывный поиск своего пути в науке высоко ценил и академик Михаил Русаков, который учился вместе с Канышем Сатпаевым.

Первый казахстанский инженер-геолог Каныш Сатпаев, успешно окончивший институт, по направлению Совета народного хозяйства КазССР для восстановления Карсакбайского завода и налаживания производства меди, 10 июня 1925 года постановлением Совета труда и обороны СССР был направлен на службу в распоряжение треста "Атбасар цветмет".

В 1926-1929 годах работал руководителем геологической группы треста, а с момента перевода треста в Карсакбай в 1929 году – главным геологом, начальником геологоразведочного отдела комбината, затем начальником Жезказганской геологоразведочной партии до июля 1941 года неустанно работал в Карсакбае. Рождение гигантского медного комбината под названием Большой Жезказган напрямую связано с именем Каныша Сатпаева, который начал всестороннее изучение медного края и освоение его богатств.

Еще в первые годы работы в Жезказгане ученый называл его "Геологическим Эльдорадо". По мнению Каныша Имантаевича, в недрах Жезказгана лежат не сотни тысяч, а сотни миллионов рудных богатств, и здесь можно добывать медь на уровне, о котором до сих пор не знали ни Америка, ни Европа.

В статье карсакбайской районной газеты Каныш Сатбаев написал: "Жезказган по возможностям относится к богатым медным регионам мира и в будущем будет опережать известные медные места Америки". Однако некоторые недобросовестные чиновники, проводившие в тот же период промышленную политику Советского Союза, пытались опровергнуть предположение Каныша Сатпаева. Такое мнение проявилось и при строительстве железной дороги, необходимой для развития Большой Жезказганской промышленности. Именно в это время ярко проявились упорство, основа научных выводов, организаторские способности Каныша Имантаевича.

В ноябре 1934 года в письме к казахстанскому краевому комитету партии большевиков, Совету Народных Комиссаров КазССР Каныш Сатбаев отметил, что железная дорога, подлежащая строительству, имеет большое значение не только для обеспечения карагандинского угля в большом Жезказгане, но и для доставки богатой железно-марганцевой руды, добытой в Жезказгане, на металлургический завод в Караганде.

Учёный также высказал мнение о том, что Жезказганский марганец в будущем сможет поставляться в Урал и Магнитогорский металлургический завод. Его слова сбылись во время Второй мировой войны. В 1942 году началась добыча марганцевой руды, которая по железной дороге была доставлена на Магнитогорский металлургический завод.

И это лишь малая часть того, что сделал для Казахстана ученый-геолог. Один лишь его проект канала "Иртыш-Караганда" является важнейшим шагом в развитии Карагандинской го региона и индустрии в области.

"Сегодня день рождения первого академика казахского народа – первого президента Национальной академии наук, открытого 1 июня 1946 года, доктора геологических, минералогических наук, профессора, академика Каныша Сатпаева. В этой связи Правительство Республики Казахстан приурочило к дню рождения Каныша Сатпаева День науки в Казахстане. В Совете по национальным технологиям принял участие глава государства Касым Жомарт Токаев, который отметил, что сегодня новый Казахстан все еще видит блага научных открытий Каныша Сатпаева. Жизнь Каныша Сатпаева неразрывно связана с Карагандинским, Жезказганским регионами. Основной этап жизни Каныша Сатпаева проходил в Карагандинской, Улытауской областях. С 1926 по 1942 годы работал в этом регионе и сыграл огромную роль в открытии всех месторождений Жезказганского региона. Глядя на все это мы можем говорить о великом научном потенциале Каныша Сатпаева, о том, что он является выдающимся организатором, представителем науки, обладающим большими интеллектуальными способностями", — рассказывает доктор PhD Карагандинского исследовательского университета им. Е. А. Букетова, историк Нуртас Смагулов.

Он также отметил, что Каныш Сатпаев, работая в Жезказганской области в 1926-1941 годах, создал карту этого региона с геолгическими месторождениями, всеми полезными ископаемыми. История города Жезказган и Сатпаев неразрывно связана с именем этого учёного.

"Руководству СССР Каныш Сатпаев доказал, что в этом регионе имеются огромные запасы меди и полезных ископаемых, и постоянно говорил об этом в своих докладах. Каныш Сатпаев развивал и изучал не только геологию, но и искусство, литературу, культуру, историю, духовность. Опубликовал свои выводы и концепции о памятниках Алаша-хана, Джучи-хана, Болган Аны, Домбаула в Улытауском регионе. В 1391 году Амир Темир на знаменитом Золотом холме в Жезказганском регионе, отправляясь в поход в Золотую Орду, выгравировал летопись о своем этом походе на камнях. Эти древние камни были найдены Канышем Сатпаевым и отправлены в Эрмитаж в Санкт-Петербург. Сегодня они полностью расшифрованы. Поэтому в изучении казахской истории есть вклад Каныша Сатпаева. Самым большим достижением и благом Каныша Сатпаева для народа стало открытие Национальной академии Казахстана 1 июня 1946 года. Она стала первой академией в Центральной Азии. О вкладе Каныша Сатпаева в открытие Академии наук в Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане, Таджикистане я читал в архивных фондах", — отмечает историк.

Сегодня в Караганде и в Улытау чтят память великого ученого. 12 апреля в Караганде состоялась церемония возложения цветов к памятнику Каныша Сатпаева, посвященная его 125-летию. Великого казахского ученого чествовали представители творческой и научной интеллигенции, общественные деятели, аксакалы и руководство области.

В кинотеатре "Сарыжайлау" в Караганде проходит показ художественного фильма "Каныш". Кинокартина повествует путь известного казахского учёного и выдающегося геолога. В основу легли реальные исторические события 1926-1934 годов. Фильм "Каныш" получил признание за рубежом, завоевав несколько международных наград.

Так же в вузах города провели ряд научных мероприятий, посвященных 125-летию Каныша Сатпаева. А 13 апреля в Бухаржырауском районе в стенах школы имени К. Сатпаева состоится открытие мурала.

Кроме того, в течение года в библиотеках области организуются тематические выставки, классные часы в образовательных учреждениях, дискуссионные турниры, кураторские часы, научные проекты, конкурсы, круглые столы и др.