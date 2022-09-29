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Генпрокуратура отменила административные штрафы на полтора миллиарда
За полтора года генпрокуратура отменила административные штрафы на 1,5 миллиарда тенге, наложенные на 35 тысяч предпринимателей. Об этом сообщил генеральный прокуратур РК Берик Асылов, передает BaigeNews.kz.
Он отметил, что и от прокуратуры, и от представителей бизнеса требуется совершенно новый уровень взаимодействия. Это касается трёх ключевых направлений: ограждение бизнеса от незаконных проверок и сокращение административных барьеров, пресечения фактов необоснованного вовлечения предпринимателей в уголовную орбиту, централизация и автоматизация этой сферы.
"По этим направлениям проводится последовательная работа. Определенный эффект уже доступен. В первую очередь удалось в семь раз сократить проверки. Через нашу автоматизированную систему РСОП ежегодно пресекаем около тысячи незаконных проверок, одновременно мониторим законность взысканий. За полтора года прокуроры отменили административных штрафов на полтора миллиарда тенге, наложенные на 35 тысяч предпринимателей", - рассказал Асылов в ходе встречи с представителями бизнеса.
Также спикер акцентировал внимание на давление со стороны правоохранительных органов. Он отметил, что генпрокуратура ежедневно получает жалобы от предприниматалей, которые попали в уголовную орбиту.
"Для того, чтобы поставить реальный заслон давлению силовиков, я в сентябре этого года подписал указания всем правоохранителям и специальным органам. В основном, эти документы – наработанная нами практика. Применяем меры по прекращению дел и снятию арестов и других ограничительных мер. Только с начала года прекращено свыше 400 уголовных дел, незаконно возбуждённых в отношении бизнеса. Моим указанием запрещено возбуждать уголовные дела,, если у бизнесменов не было возможности обжаловать результаты проверки или аудита", - рассказал генеральный прокурор.
По его словам, уже заметны результаты этих указаний. Например, в Агентстве финмониторинга в месяц среднем возбуждали порядка 150 уголовных дел, то после получения указания количество дел сократилось в четыре раза.
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