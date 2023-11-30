Генпрокуратура готова провести проверки в хостелах после пожара в Алматы
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Заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев в кулуарах мажилиса заявил, что Генпрокуратура готова в случае необходимости провести проверки в хостелах, передаёт BaigeNews.kz.
"Кто должен проверять? МЧС. ДЧС вправе назначить плановую либо внеплановую проверку. Если МЧС обратится с инициативой о назначении проверки и обоснует её, проверки будут зарегистрированы в Комитете правовой статистки, будут назначены. Нельзя забывать, что есть субъекты МСБ, которые соблюдают все требования законодательства", - сказал Умиралиев.
По его словам, вопрос проверок в хостелах актуален.
"С учётом сегодняшней трагедии, этот вопрос очень актуален. Думаю, что они (МЧС – Прим. ред.) должны проверять. Если они найдут основания для проверки, мы должны эти проверки зарегистрировать. Если они поднимут эту тему, мы поддержим", - сказал Умиралиев.
Напомним, рано утром 30 ноября в хостеле на улице Шарипова в Алматы произошёл пожар, погибли 13 человек. Среди них есть иностранцы.
По распоряжению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова создана Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара.
Работает "горячая линия".
По факту пожара зарегистрировано уголовное дело по статье 292 УК РК.
В акимате города сообщили, что хостел работал незаконно.
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