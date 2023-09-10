Геннадий Головкин прибыл на стадион в Астане

Прославленный казахстанский боксёр Геннадий Головкин прибыл на стадион "Астана Арена". Вместе с тысячами зрителей он ожидает начала футбольного матча между сборными Казахстана и Северной Ирландии, передаёт BaigeNews.kz.

Видео GGG выложил в stories Instagram.

Отборочный матч Евро-2024 начнётся в 19:00.