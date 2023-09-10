  • 10 Сентября, 19:44
  • BAIGENEWS

Геннадий Головкин прибыл на стадион в Астане

Сегодня, 18:51
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kff.kz/Владимир Шаповалов Сегодня, 18:51
Сегодня, 18:51
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Фото: kff.kz/Владимир Шаповалов

Прославленный казахстанский боксёр Геннадий Головкин прибыл на стадион "Астана Арена". Вместе с тысячами зрителей он ожидает начала футбольного матча между сборными Казахстана и Северной Ирландии, передаёт BaigeNews.kz.

Видео GGG выложил в stories Instagram.

Отборочный матч Евро-2024 начнётся в 19:00. 

 

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