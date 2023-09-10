Геннадий Головкин прибыл на стадион в Астане
Сегодня, 18:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:51Сегодня, 18:51
181Фото: kff.kz/Владимир Шаповалов
Прославленный казахстанский боксёр Геннадий Головкин прибыл на стадион "Астана Арена". Вместе с тысячами зрителей он ожидает начала футбольного матча между сборными Казахстана и Северной Ирландии, передаёт BaigeNews.kz.
Видео GGG выложил в stories Instagram.
Самое читаемое