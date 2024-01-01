  • 1 Января, 02:22
  • BAIGENEWS

Геннадий Головкин поздравил соотечественников с Новым годом

Сегодня, 01:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram / gggboxing Сегодня, 01:07
Сегодня, 01:07
128
Фото: Instagram / gggboxing

Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил соотечественников с Новым годом, передаёт BaigeNews.kz.

В stories в своем Instagram-аккаунте он опубликовал открытку с текстом поздравления на русском, казахском и английском языках.

В начале февраля 2023 года Головкин отказался от титула IBF, в марте освободил звание чемпиона WBA. Летом стало известно, что главный пояс IBO он оспаривать не будет.

Самое читаемое

Наверх