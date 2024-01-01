Геннадий Головкин поздравил соотечественников с Новым годом
Сегодня, 01:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:07Сегодня, 01:07
128Фото: Instagram / gggboxing
Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил соотечественников с Новым годом, передаёт BaigeNews.kz.
В stories в своем Instagram-аккаунте он опубликовал открытку с текстом поздравления на русском, казахском и английском языках.
В начале февраля 2023 года Головкин отказался от титула IBF, в марте освободил звание чемпиона WBA. Летом стало известно, что главный пояс IBO он оспаривать не будет.
Самое читаемое
- Представитель исчезающей профессии живёт в ВКО
- Димаш Кудайберген выступит на китайском телевидении в новогоднюю ночь
- Эксперты рассказали, в чём встречать Новый год чтобы привлечь удачу
- Мусин предложил возвращать казахстанцам абонентскую плату за некачественную связь
- Четверо мужчин погибли в страшной аварии на трассе в Павлодарской области