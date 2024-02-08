Где в Казахстане закрыли дороги из-за бурана
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В связи с ухудшением погодных условий в 12 областях Казахстана закрыли дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"По состоянию на 09:30 ч. 8 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 61 участке автодорог республиканского значения в 12 областях", - говорится в соообщении.
Акмолинская область – 14 участков
Актюбинская область – 16 участков
Атырауская область – 2 участка
Жамбылская область – 4 участка
Область Жетысу – 1 участок
Западно-Казахстанская область – 3 участка
Карагандинская область – 3 участка
Костанайская область – 10 участков
Кызылординская область – 1 участок
Северо-Казахстанская область – 4 участка
Туркестанская область – 1 участок
Область Улытау – 2 участка
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 633 единиц техники и 1023 человек.
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