Где в Казахстане закрыли дороги из-за бурана

В связи с ухудшением погодных условий в 12 областях Казахстана закрыли дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 09:30 ч. 8 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 61 участке автодорог республиканского значения в 12 областях", - говорится в соообщении.

Акмолинская область – 14 участков

Актюбинская область – 16 участков

Атырауская область – 2 участка

Жамбылская область – 4 участка

Область Жетысу – 1 участок

Западно-Казахстанская область – 3 участка

Карагандинская область – 3 участка

Костанайская область – 10 участков

Кызылординская область – 1 участок

Северо-Казахстанская область – 4 участка

Туркестанская область – 1 участок

Область Улытау – 2 участка

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 633 единиц техники и 1023 человек.