Где оказалась Рыбакина в рейтинге WTA после поражения на Уимблдоне

Фото: sports.kz

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz

Тройка лидеров осталась неизменной: на первом месте Ига Швёнтек из Польши, за ней располагаются белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева отыграла две строчки и стала 58-й.

В парном разряде топ-3 всё так же составляют Катерина Синякова, Барбора Крейчикова (обе — Чехия) и Джессика Пегула (США).

Сильнейшая из "парниц" Казахстана Анна Данилина осталась на 25-й позиции, Рыбакина — 107-я. Жибек Куламбаева улучшила положение на семь строк, заняв 179-е место.

Напомним, что Елена Рыбакина проиграла четвертьфинальный матч на Уимблдоне, уступив своей прошлогодней сопернице представительнице Туниса Онс Жабер.