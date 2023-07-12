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Сегодня, 20:50
311
311Фото: ktf.kz
Елена Рыбакина выбыла из борьбы на Уимблдоне
Елена Рыбакина проиграла четвертьфинальный матч на Уимблдоне, передаёт BaigeNews.kz.
Соперницей казахстанки была представительница Туниса Онс Жабер (шестой номер рейтинга WTA), которую она обыграла в финале прошлого года.
Матч продлился три сета и завершился со счётом - 7:6, 4:6, 1:6.
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