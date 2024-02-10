Где и когда смотреть матч Елены Рыбакиной за выход в финал в Абу-Даби

В субботу, 10 февраля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая пятое место в рейтинге WTA, сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, находящейся на 15-й строчке рейтинга, в полуфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Рыбакина — Самсонова начнется в 19:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра здесь.

По ходу турнира Елена Рыбакина победила американскую теннисистку Даниэль Коллинз (71-е место) — 4:6, 6:3, 6:3 и испанку Кристину Бучу (74-е место) — 6:1, 6:4. Людмила Самсонова разгромила украинок Лесю Цуренко (37-е место) — 6:0, 6:1 и Анну Калинину (32-е место) — 6:1, 6:3, а затем обыграла чешку Барбору Крейчикову (12-е место) — 7:5, 6:4. Добавим, что по личным встречам Самсонова имеет серьезное преимущество над Рыбакиной — 4-0.