Где и когда покажут документальный фильм о январских событиях
Сегодня, 13:43
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Сегодня, 13:43Сегодня, 13:43
111Фото: gov.kz
Опубликовано расписание показа документального фильма "Хронология января". Фильм покажут республиканские телеканалы, передаёт BaigeNews.kz.
Расписание показа фильма "Хронология января" на телеканалах:
Жібек жолы - 21:30
Алматы ТВ - 20:50
Хабар - 18:30 (после новостей на казахском языке)
КТК - 19:00
31 канал - 22:40
Қазақстан - 20:30
Евразия - 20:30
Астана - 19:35
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