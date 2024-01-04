  • 4 Января, 14:25
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Где и когда покажут документальный фильм о январских событиях

Сегодня, 13:43
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gov.kz Сегодня, 13:43
Сегодня, 13:43
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Фото: gov.kz

Опубликовано расписание показа документального фильма "Хронология января". Фильм покажут республиканские телеканалы, передаёт BaigeNews.kz.

Расписание показа фильма "Хронология января" на телеканалах:

Жібек жолы - 21:30

Алматы ТВ - 20:50

Хабар - 18:30 (после новостей на казахском языке)

КТК - 19:00

31 канал - 22:40

Қазақстан - 20:30 

Евразия - 20:30

Астана - 19:35

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