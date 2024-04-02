  • 2 Апреля, 15:49
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Где будут построены новые дома для подтопленцев, рассказали в МЧС

Сегодня, 14:30
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baigenews.kz Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30
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Фото: baigenews.kz

О том, где будут строить новые дома для пострадавших от паводков, рассказал вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков на брифинге в правительстве, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы из каждой ситуации должны извлекать урок. На сегодняшний день на правительственном уровне создана рабочая группа. Сейчас акиматы на своих уровнях тоже создали такие же группы и комиссии. Они всё будут обследовать и смотреть. Ни один человек не останется вне внимания, вне поля зрения. Эти комиссии и рабочие группы коллегиально, экспертно будут решать, где эти дома заново будут строиться", - пояснил вице-министр.

При этом уточнил, что эти дома будут строиться в безопасных местах.

"По нашему разумению, эти дома, конечно, должны быть построены именно в тех местах, где безопасно", - сказал Сыздыков.

Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев озвучил стоимость новых домов.

 

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