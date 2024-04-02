Где будут построены новые дома для подтопленцев, рассказали в МЧС
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О том, где будут строить новые дома для пострадавших от паводков, рассказал вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков на брифинге в правительстве, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Мы из каждой ситуации должны извлекать урок. На сегодняшний день на правительственном уровне создана рабочая группа. Сейчас акиматы на своих уровнях тоже создали такие же группы и комиссии. Они всё будут обследовать и смотреть. Ни один человек не останется вне внимания, вне поля зрения. Эти комиссии и рабочие группы коллегиально, экспертно будут решать, где эти дома заново будут строиться", - пояснил вице-министр.
При этом уточнил, что эти дома будут строиться в безопасных местах.
"По нашему разумению, эти дома, конечно, должны быть построены именно в тех местах, где безопасно", - сказал Сыздыков.
Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев озвучил стоимость новых домов.
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