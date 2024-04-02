Стоимость новых домов для подтопленцев озвучили в правительстве РК

Новый дом для пострадавших от наводнения будет стоить 22 миллиона тенге. Об этом на брифинге в правительстве сказал министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день нельзя точно сказать о полной сумме. Сначала всю информацию должны собрать акиматы, потом опираясь на эту информацию, мы будем сначала распределять местные бюджеты, потом будем выделять средства из республиканского бюджета", - пояснил министр.

Он отметил, что на сегодня пока ещё неизвестно количество пострадавших домов. Однако уже утверждена сумма, выделяемая на строительство одного дома.