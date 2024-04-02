Стоимость новых домов для подтопленцев озвучили в правительстве РК
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Новый дом для пострадавших от наводнения будет стоить 22 миллиона тенге. Об этом на брифинге в правительстве сказал министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"На сегодняшний день нельзя точно сказать о полной сумме. Сначала всю информацию должны собрать акиматы, потом опираясь на эту информацию, мы будем сначала распределять местные бюджеты, потом будем выделять средства из республиканского бюджета", - пояснил министр.
Он отметил, что на сегодня пока ещё неизвестно количество пострадавших домов. Однако уже утверждена сумма, выделяемая на строительство одного дома.
"Согласно укрупнённым сметным нормам, стоимость одного дома составит 22 миллиона тенге. Один квадратный метр будет стоить 281 тысяч тенге. Будут 1 и 2-хквартирные дома", - уточнил Шарлапаев.
Самое читаемое
- Канализационный коллапс в Астане: элитный ЖК топит сточными водами
- Убийство Салтанат Нукеновой: свидетель рассказал о новых подробностях
- 17-летний спортсмен погиб во время поединка в Актау
- В Павлодарской области предприниматель уклонялся от выплаты налогов на 99 млн тенге
- Теракт предотвратили в Актау