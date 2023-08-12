Газораспределительные объекты проверили в Мангистау

В эти дни специалисты АО "КазТрансГаз Аймак" готовят газовые объекты к предстоящему отопительному сезону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Ремонтно-профилактические работы на газопроводах и сооружениях идут с опережением графика. На сегодняшний день готовность газовиков к зимнему сезону составляет более 80%. Руководство компании еженедельно инспектирует, насколько каждый регион готов к осенне-зимнему сезону. Очередная проверка прошла в Мангистауской области.

Перед Тупкараганским газовым хозяйством стоит ответственная задача – завершить модернизацию примерно 4 тысяч километров газопроводов. Новый газопровод увеличит объем газа, подаваемого в дома села Акшукур, где проживают 15 тысяч человек. Все эти работы позволят потребителям безопасно и бесперебойно пользоваться голубым топливом.

"Сегодня, находясь в Мангистауском регионе, мы видим, что работа идет в соответствии с графиком, даже с опережением. В целом по Казахстану "КазТрансГаз Аймак" готов к осенне-зимнему периоду на 82%", — говорит Бауыржан Аскаров, генеральный директор АО "КазТрансГаз Аймак".

Аварийно-ремонтная группа прибыла на место происшествия за 9 минут. Площадь до 50 метров и газовые колодцы поблизости проверили газоанализатором. Опыт оперативного реагирования на возможные ЧС способствует безаварийному прохождению отопительного сезона.

"До подключения природного газа пользовались газовыми баллонами, их доставляли несвоевременно. К тому же баллоны – это опасно, не могли уйти из дома надолго. Сейчас подключились к новому газопроводу, забыли проблему. Спасибо газовикам, мы довольны", —делится жительница Актау Тамара Маткаримова.

Теперь подключения к новому газопроводу, построенному компанией "КазТрансГаз Аймак", ожидают крестьянские хозяйства Каракиянского и Мунайлинского районов. Социальную значимость нового газопровода положительно оценили председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов и руководитель национальной компании QazaqGaz Санжар Жаркешов.